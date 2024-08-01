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Священик став підозрюваним у коригуванні атаки на залізничну станцію у Харківській області

01 серпня 2024, 13:46

Священик став підозрюваним у коригуванні атаки на залізничну станцію у Харківській області

Священика УПЦ МП підозрюють у коригуванні атаки на залізничну станцію у Харківській області. Фото: СБУ Священика УПЦ МП підозрюють у коригуванні атаки на залізничну станцію у Харківській області. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про викриття російської агентурної мережі, яка коригувала атаку на залізничну станцію Харківської області. Головним її фігурантом СБУ назвала священика УПЦ МП.

За даними спецслужби, він мав російське громадянство, а в 2022 році його завербувала ГРУ ЗС Росії.

Підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що російські військові атакували залізничну станцію у Харківській області. Внаслідок атаки постраждала провідниця — у неї осколкові поранення голови.

Пошкоджено також два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони, частково зруйновано колії та електроінфраструктуру, заявили в «Укрзалізниці».

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