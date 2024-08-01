Оправдывает войну в Украине: СБУ сообщила о подозрении «военкору» Кремля из оккупированной Луганщины

Коллаоборант из Луганщины получил подозрение. Фото: СБУ

Так называемый «военкор» Вячеслав Яковенко заочно получил подозрение. Коллаборационист является главным редактором интернет-газеты «Наш Донбасс» во временно оккупированном Луганске, он распространяет фейковую информацию о ситуации на передовой. Об этом передает СБУ.



«Яковенко оправдывает войну РФ против Украины, он готовит заказные сюжеты, «прямые включения» якобы с передовой и распространяет фейки о боевой обстановке на восточном фронте. Для подготовки «постановочных» кадров мужчина привлекает информресурсы подчиненного ему оккупационного издания», — говорится в сообщении.



Кроме того, для дополнительного распространения дезинформации в пользу РФ он регулярно использует собственный Телеграмм-канал с общей аудиторией более 30 тыс. пользователей. В своей соцсети «военкор» пытается дискредитировать украинских военных и героизирует оккупационные группировки РФ.



По данным СБУ, Яковенко еще в 2014 году присоединился к подконтрольной РФ террористической группировке «Восток 13», которая действовала на временно захваченной части территории Луганщины. После полномасштабного вторжения формирование было включено в состав оккупационных соединений Южного военного округа РФ. В свою очередь, фигурант полностью «перепрофилировался» на пропагандиста, который участвует в информдиверсиях против Украины.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Яковенко о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).



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