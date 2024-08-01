В окупованому Луганську готуються до подорожчання проїзду

На окупованій території Луганської області угруповання «ЛНР» планує підвищити вартість проїзду у громадському транспорті. Зокрема йдеться про Луганськ, де окупаційна влада обіцяє провести консультації з населенням про те, яким має бути тариф на проїзд.



Так чи інакше, вартість проїзду подорожчає восени. Так звана версія «голови» Луганська Яна Пащенко заявила, що тариф має бути диференційованим.



«А саме щоб за банківськими картками, за картою „Трійка“ оплачували трохи менше, ніж за готівку. Тим самим ми почнемо людей привчати до безготівкового розрахунку», — сказала Пащенко.



Підвищивши вартість проїзду, у «ЛНР» нібито хочуть оновити рухомий склад громадського транспорту та залучити вищу зарплату водіїв.



За час окупації територій Луганської та Донецької областей угруповання «Л-ДНР» періодично оновлювали парк громадського транспорту в окремих містах. Однак найчастіше окупаційна влада не платила за нові автобуси, тролейбуси і трамваї — їх приганяли з Росії як допомогу.