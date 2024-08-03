В России после атаки дронов горели несколько нефтебаз

Пожар на нефтебазе в РФ. Кадр из видео

В ночь на 3 августа беспилотники атаковали российские объекты минимум в пяти областях РФ. Известно о пожарах на нескольких нефтебазах.



В Орловской области обломи двух сбитых беспилотников повредили многоэтажный дом. Губернатор региона Андрей Клычков утверждает, что пострадавших нет.



Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских дронов, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, в результате ударов поврежден «ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах». Пострадавших нет. По предварительным данным в Морозове и Каменске на нефтебазах загорелись резервуары с топливом.



В Морозовском районе также находится военный аэродром. На данный момент неизвестно, ударил ли беспилотник по этом объекту.



В Каменском районе, как сообщают местные жители, под удар попал комбинат «Атлас» Росрезерва.



Попала под удар беспилотников также нефтебаза в Белгородской области. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате загорелся один резервуар. Пострадавших нет.



По сведениям Минобороны России, за ночь над Ростовской областью сбили 36 дронов, над Орловской — 17, над Белгородской — девять, над Курской — восемь. Еще два беспилотника уничтожили над Рязанской областью и по одному — над Воронежской областью, Краснодарским краем и Азовским морем.





Как сообщалось, в ночь на 3 августа Силы обороны Украины сбили 24 дрона из 29. Российские беспилотники падали в Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях.