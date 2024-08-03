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У Росії після атаки дронів горіло кілька нафтобаз

03 серпня 2024, 08:55

У Росії після атаки дронів горіло кілька нафтобаз

Пожежа на нафтобазі у РФ. Кадр з відео Пожежа на нафтобазі у РФ. Кадр з відео

У ніч проти 3 серпня безпілотники атакували російські об'єкти щонайменше у п'яти областях РФ. Відомо про пожежі на кількох нафтобазах.

В Орловській області обломи двох збитих безпілотників пошкодили багатоповерховий будинок. Губернатор регіону Андрій Кличков стверджує, що постраждалих немає.

Ростовську область вночі атакували 55 українських дронів, повідомив губернатор регіону Василь Голубєв. За його словами, внаслідок ударів пошкоджено «низку складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах». Постраждалих немає. За попередніми даними у Морозівську та Кам'янську на нафтобазах спалахнули резервуари з паливом.

 У Морозівському районі також знаходиться військовий аеродром. Наразі невідомо, чи вдарив безпілотник по цьому об'єкту.

У Кам'янському районі, як повідомляють місцеві жителі, під удар потрапив комбінат «Атлас» Росрезерву.

Потрапила під удар безпілотників також нафтобаза у Бєлгородській області. За інформацією губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, в результаті спалахнув один резервуар. Постраждалих немає.

За даними Міноборони Росії, за ніч над Ростовською областю збили 36 дронів, над Орловською — 17, над Білгородською — дев'ять, над Курською — вісім. Ще два безпілотники знищили над Рязанською областю і по одному — над Воронезькою областю, Краснодарським краєм та Азовським морем.



Як повідомлялося, у ніч проти 3 серпня Сили оборони України збили 24 дрони з 29. Російські безпілотники падали у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Київській, Вінницькій та Житомирській областях. 

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