ЗСУ вночі атакували російський аеродром у Морозовську, вдарили по складу з авіабомбами

Сили оборони України підтвердили, що завдали удару по Росії в ніч проти 3 серпня. У Генштабі ЗСУ повідомили, що вдарили по летовищу Морозовськ у Ростовській області РФ.



«Сьогодні вночі Сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовськ. Зафіксовано попадання до складів з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, й керовані авіаційні бомби», — йдеться у повідомленні Генштабу.



Інформація про поразку засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється.



Повідомляється також, що Сили оборони атакували низку нафтобаз та об'єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів у Бєлгородській, Курській та Ростовській областях. Є інформація про влучення та подальше займання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.