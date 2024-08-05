Український гімнаст завоював «срібло» Олімпіади-2024 на паралельних брусах

Українець Ілля Ковтун приніс Україні срібну медаль у вправах на паралельних брусах на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Спортсмен набрав 15,5 балів.
Ще один український гімнаст, Олег Верняєв, посів восьму позицію, набравши 13,3 бала.
З такими результатами Україна завершила виступи у спортивній гімнастиці на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі.
Нагадаємо, 4 серпня український легкоатлет Михайло Кохан завоював бронзову медаль у фіналі змагань із метання молота на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.
Раніше повідомлялося, що українки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко здобули золоту та бронзову медалі відповідно у фіналі жіночих стрибків у висоту на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.
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