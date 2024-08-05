Український гімнаст завоював «срібло» Олімпіади-2024 на паралельних брусах

Срібний призер Олімпіади-2024 зі спортивної гімнастики українець Ілля Ковтун. Кадр із телетрансляції

Українець Ілля Ковтун приніс Україні срібну медаль у вправах на паралельних брусах на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Спортсмен набрав 15,5 балів.

Ще один український гімнаст, Олег Верняєв, посів восьму позицію, набравши 13,3 бала.

З такими результатами Україна завершила виступи у спортивній гімнастиці на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі.

Нагадаємо, 4 серпня український легкоатлет Михайло Кохан завоював бронзову медаль у фіналі змагань із метання молота на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Раніше повідомлялося, що українки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко здобули золоту та бронзову медалі відповідно у фіналі жіночих стрибків у висоту на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.