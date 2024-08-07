Пострадал мужчина в результате сброса взрывоопасного предмета в захваченном Донецке

Утром 7 августа во временно оккупированном Донецке из-за сброса взрывоопасного предмета пострадал один человек. Об этом сообщил так называемый глава администрации города Алексей Кулемзин.
Как отмечается, инцидент произошел в Петровском районе города.
«В результате сброса боеприпаса с вражеского беспилотного летательного аппарата по ул. Школьной получил ранения мужчина 1965 года рождения», — отметил он.
Кроме того, по словам Кулемзина, Петровский района днем подвергся обстрелу.
Ранее мы писали, что в Донецке 5 августа пострадала женщина из-за сброса боеприпаса. Ее госпитализировали.
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