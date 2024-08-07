Постраждав чоловік внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета у захопленому Донецьку

Вранці 7 серпня у тимчасово окупованому Донецьку через скидання вибухонебезпечного предмета постраждала одна людина. Про це повідомив так званий голова адміністрації міста Олексій Кулемзін.
Як зазначається, інцидент стався у Петрівському районі міста.
«Внаслідок скидання боєприпасу з ворожого безпілотного літального апарату на вул. Шкільній отримав поранення чоловік 1965 року народження», — зазначив він.
Крім того, за словами Кулемзіна, Петрівський район вдень зазнав обстрілу.
Раніше ми писали, що у Донецьку 5 серпня постраждала жінка через скидання боєприпасу. Її госпіталізували.
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