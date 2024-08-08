Пораненого в Курській області російського пропагандиста Піддубного доставили до Москви

Російський кореспондент-пропагандист Євгеній Поддубний. Фото з відкритих джерел

Російського «військора» Євгена Піддубного доставили до шокової зали НДІ імені Скліфосовського у Москві. Це приміщення, куди надходять пацієнти з високим прогностичним чи реальним ризиком смерті. Про це повідомляє видання Baza.

Зазначається, що у Піддубного діагностовано опіки 20 відсотків тіла, черепно-мозкову травму, осколкові поранення. Він перебуває у свідомості.

«Піддубний провів ніч у реанімації опікового відділення Курської обласної лікарні. Туди його доставили з черепно-мозковою травмою, осколковими пораненнями, а також опіками голови, тулуба та верхніх кінцівок. Усього Піддубний отримав опіки 20 відсотків тіла», — пише Baza.

Також лікарі діагностували у «військора» термаїнгаційну травму — пошкодження респіраторної системи, спричинене вдиханням гарячого повітря. Піддубний перебував у травматичному шоці, тому, за словами джерел видання, основним завданням лікарів було надання йому протишокової терапії.

Вночі до Курської лікарні прибула московська бригада лікарів, яка забрала Піддубного до столиці РФ.

Нагадаємо, військового кореспондента-пропагандиста російської державної медіакомпанії ВДТРК Євгена Поддубного було поранено в Курській області 7 серпня.