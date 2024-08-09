Внаслідок обстрілу Донецька постраждав чоловік

У п'ятницю, 9 серпня, тимчасово захоплений Донецьк потрапив під обстріл. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив так званий голова адміністрації міста Олексій Кулемзін.



«Внаслідок ранкового обстрілу на вул. Шкільній у Петрівському районі на подвір'ї свого будинку постраждав чоловік 1981 року народження», — зазначив він.



За словами Кулемзіна, пораненого було госпіталізовано з осколковими пораненнями до однієї з лікарень міста.



Раніше ми писали, що вранці 7 серпня у тимчасово окупованому Донецьку через скидання вибухонебезпечного предмета постраждала одна людина.