«Тривожна тенденція»: В ООН відзначили зростання кількості мирних жертв внаслідок обстрілів РФ по Україні

У липні 2024 року кількість загиблих та поранених цивільних осіб в Україні стала найбільшою з жовтня 2022 року. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).



Так, лише 8 липня по всій країні загинули десятки людей внаслідок російських обстрілів. Усього під час атак по Києву, Дніпру, Кривому Рогу (Дніпропетровська область) та Київській області загинули щонайменше 43 цивільні особи, у тому числі 5 дітей, а 147 отримали поранення, у тому числі 7 дітей.



Згідно з ММПЛУ, у липні спостерігається «продовження тривожної тенденції», що триває з березня 2024 року, а саме зростання кількості втрат (випадків загибелі та поранення) серед цивільних осіб.



«Атака 8 липня збільшила кількість втрат серед цивільних осіб до такого рівня, якого не було останні 20 місяців. Я щиро сподіваюся, що кількість втрат у липні буде винятком і що ця тенденція збільшення втрат серед цивільних осіб припиниться», — сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.



У своїй щомісячній оновленій доповіді про збитки, заподіяні цивільним особам, ММПЛУ підтвердила, що в липні загинули щонайменше 219 мирних жителів і ще 1018 було поранено. Кількість втрат серед цивільних осіб у липні була найвищою з жовтня 2022 року, коли загинули 317 цивільних осіб та 795 отримали поранення.



В ООН зазначили, що шкода, завдана цивільному населенню в липні відбувалася за сценарієм попередніх місяців, коли переважна більшість жертв серед цивільного населення була спричинена вибуховою зброєю з великою зоною поразки, причому найбільше постраждали люди на території, підконтрольній уряду України.