Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«Тривожна тенденція»: В ООН відзначили зростання кількості мирних жертв внаслідок обстрілів РФ по Україні

09 серпня 2024, 20:30

«Тривожна тенденція»: В ООН відзначили зростання кількості мирних жертв внаслідок обстрілів РФ по Україні

У липні 2024 року кількість загиблих та поранених цивільних осіб в Україні стала найбільшою з жовтня 2022 року. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Так, лише 8 липня по всій країні загинули десятки людей внаслідок російських обстрілів. Усього під час атак по Києву, Дніпру, Кривому Рогу (Дніпропетровська область) та Київській області загинули щонайменше 43 цивільні особи, у тому числі 5 дітей, а 147 отримали поранення, у тому числі 7 дітей.

Згідно з ММПЛУ, у липні спостерігається «продовження тривожної тенденції», що триває з березня 2024 року, а саме зростання кількості втрат (випадків загибелі та поранення) серед цивільних осіб.

«Атака 8 липня збільшила кількість втрат серед цивільних осіб до такого рівня, якого не було останні 20 місяців. Я щиро сподіваюся, що кількість втрат у липні буде винятком і що ця тенденція збільшення втрат серед цивільних осіб припиниться», — сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

У своїй щомісячній оновленій доповіді про збитки, заподіяні цивільним особам, ММПЛУ підтвердила, що в липні загинули щонайменше 219 мирних жителів і ще 1018 було поранено. Кількість втрат серед цивільних осіб у липні була найвищою з жовтня 2022 року, коли загинули 317 цивільних осіб та 795 отримали поранення.

В ООН зазначили, що шкода, завдана цивільному населенню в липні відбувалася за сценарієм попередніх місяців, коли переважна більшість жертв серед цивільного населення була спричинена вибуховою зброєю з великою зоною поразки, причому найбільше постраждали люди на території, підконтрольній уряду України.

ТЕГИ

Інше
Жертви війни
Організації
ММПЛУ

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:17
«ЛНР» заявила про обстріл лікарні в окупованій Кремінній
14:29
Внаслідок обстрілу Донецька постраждав чоловік
00:09
Головне за день: ЗСУ просуваються вглиб РФ. КПП «Колотилівка-Покровка» закрито
22:43
«ДНР» понад 4 роки не може відремонтувати аварійний міст у центрі Донецька
17:20
В Луганську чоловіка відправили до колонії на 8 років нібито за підтримку «Азову»
14:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:12
На кордоні тимчасово закрили єдиний пункт пропуску з Росією. Що відомо
11:17
Двоє людей загинули у Костянтинівці після ранкового обстрілу армії РФ
10:50
Українські війська відступили під Торецьком, щоб уникнути оточення — аналітик BILD
23:05
Головне за день: Бої у Курській області. Ситуація у Мирнограді та Покровську
16:59
Постраждав чоловік внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета у захопленому Донецьку
11:56
Траса Покровськ – Костянтинівка знаходиться під контролем ЗСУ — Нацгвардія
10:58
На підконтрольну Україні територію повернули 24-річну дівчину з інвалідністю з окупації
09:58
Дванадцять людей поранені через російські обстріли на Донеччині за добу
08:11
Армія РФ просунулась біля Микільського на Донеччині — DeepState
23:26
Головне за день: Російські ДРГ на околицях Торецька. ЗСУ у Курській області
22:00
«Треба тільки йти на цвинтар і стрибати в могилу»: у Маріуполі окупанти залишають людей без житла
17:18
В окупованому Донецьку стало важко користуватися YouTube через дії Росії. Що відомо
23:00
Головне за день: Сили оборони відходять на Донеччині. У Святогірську на 80% знищено ліс
20:05
«ДНР»: У Горлівці на зупинці під обстрілом загинула жінка
усі новини
20:30
«Тривожна тенденція»: В ООН відзначили зростання кількості мирних жертв внаслідок обстрілів РФ по Україні
19:23
У Курській області під Рильськом розбито колону російської військової техніки
18:39
Український спецназ провів операцію на Кінбурнській косі: серед окупантів великі втрати
18:34
Удар по Костянтинівці: кількість жертв і постраждалих зросла
18:15
Росія перекинула до Курської області військових та техніку з Бєлгородської області та Донеччини
17:49
Російського солдата змусили вибачитися за критику чеченського підрозділу, який не бере участі в боях у Курській області
17:17
«ЛНР» заявила про обстріл лікарні в окупованій Кремінній
17:07
У Костянтинівці виникла пожежа на території приватного будинку: загинув пенсіонер
17:05
Костянтинівка: 12 людей загинули і більше 40 постраждали внаслідок російського удару по «Екомаркету»
16:45
ЗСУ касетними снарядами вдарили по полігону російських військ на Запоріжжі: кадри атаки
16:22
Російська армія повторно вдарила по Костянтинівці: поранено двох мирних жителів
16:13
Влада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей із трьох населених пунктів Донеччини. Що потрібно знати
15:59
Воїни Сухопутних військ вдарили по позиціях російських окупантів на сході
15:56
З 12 серпня припине ходити автобус сполученням Селидове – Українськ: у МВА назвали причину
15:39
Операція в Курській області РФ: у наступі бере участь одна з найкращих бригад Сил оборони
14:30
«Не розуміли масштабів того, що відбувається»: у Кремлі наказали порівнювати прорив кордону ЗСУ з Курською битвою – ЗМІ
14:29
Внаслідок обстрілу Донецька постраждав чоловік
13:59
На Донеччині понад 135 населених пунктів залишаються без світла
13:34
СБУ дроном уразила ще один російський гелікоптер у Курській області: під удар потрапив Мі-8
12:30
ЗСУ вночі вдарили по зенітно-ракетних дивізіонах РФ на Донеччині: у окупантів є втрати
усі новини
ВІДЕО
Разгромленная колонна. Кадр из видео У Курській області під Рильськом розбито колону російської військової техніки
09 серпня, 19:23
РФ перекинула військових у Курську область Росія перекинула до Курської області військових та техніку з Бєлгородської області та Донеччини
09 серпня, 18:15
Удар по російському полігону на окупованій частині Запорізької області: кадр з відео ЗСУ касетними снарядами вдарили по полігону російських військ на Запоріжжі: кадри атаки
09 серпня, 16:45
Воїни Сухопутних військ знищують супротивника на всіх напрямках. Фото: Сухопутні війська Воїни Сухопутних військ вдарили по позиціях російських окупантів на сході
09 серпня, 15:59
Російський вертоліт Мі-8 у Курській області. Фото: кадр із відео СБУ дроном уразила ще один російський гелікоптер у Курській області: під удар потрапив Мі-8
09 серпня, 13:34
Російські військові завдали удару по «Екомаркету» у Костянтинівці Донецької області. Фото: Донецька ОВА Росіяни вдарили по супермаркету в Костянтинівці: багато загиблих і поранених
09 серпня, 11:49
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір