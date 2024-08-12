Бойцы ГУР установили флаг Украины на оккупированной Кинбурнской косе: появилось видео

Флаг Украины на оккупированной Кинбурнской косе. Фото: кадр из видео

Бойцы Главного управления разведки установили украинский флаг на оккупированной Кинбурнской косе в Черном море. Об этом стало известно из видео, опубликованного главой Центра противодействия дезинформации Андреем Коваленко.

Голос за кадром заявил, что ролик датируется 11 августа, а флаг Украины на Кинбурнской косе присутствует. На украинском флаге видна эмблема ГУР.

Напомним, что 9 августа спецназ ГУР совершил рейд на Кинбурнскую косу, где уничтожил российскую технику и ликвидировал около трех десятков оккупантов. На опубликованном разведкой видео можно увидеть, что бойцы ГУР установили свой флаг на косе. Однако не сообщается, тот ли это флаг на опубликованных 11 августа кадрах.