Бійці ГУР встановили прапор України на окупованій Кінбурнській косі: з'явилося відео

Прапор України на окупованій Кінбурнській косі. Фото: кадр із відео

Бійці Головного управління розвідки встановили український прапор на окупованій Кінбурнській косі у Чорному морі. Про це стало відомо з відео, опублікованого головою Центру протидії дезінформації Андрієм Коваленком.

Голос за кадром заявив, що ролик датується 11 серпня, а прапор України на Кінбурнській косі є. На українському прапорі видно емблему ГУР.

Нагадаємо, що 9 серпня спецназ ГУР здійснив рейд на Кінбурнську косу, де знищив російську техніку та ліквідував близько трьох десятків окупантів. На опублікованому розвідкою відео можна побачити, що бійці ГУР встановили свій прапор на косі. Проте не повідомляється, чи той це прапор на опублікованих 11 серпня кадрах.