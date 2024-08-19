ЗСУ зруйнували третій міст через річку Сейм у Курській області РФ — російські «воєнкори»

Сили оборони знищили третій міст у Курській області. Фото: ТГ-канал Військові інформатор

У російських телеграм-канал з'явилася інформація, що Збройні сили України знищили третій міст через річку Сейм у Курській області. Першими про атаку ЗСУ повідомили російські «воєнкори» Володимир Романов та Юрій Подоляка, а також прокремлівські телеграм-канали Mash та Shot. Однак поки що офіційно ця інформація не підтверджена.



«Противник добив і останній стаціонарний міст через річку Сейм у н.п. Кариж», — написав Подоляка.



За його словами, тепер російські військові, які перебувають у Глушківському районі, змушені користуватися переправами та понтонними мостами.



Крім того, пропагандистський телеграм-канал «Військовий інформатор» також підтвердив руйнування мосту.



Російські військові експерти зазначали, що руйнування всіх мостів зупинить нормальне постачання військових, які перебувають у південній частині Глушківського району і може їх змусити залишити цю територію. Внаслідок цього ЗСУ може отримати контроль над майже 700 кв км російської території.

Раніше ми писали, що 16 серпня ЗСУ підірвали міст через річку Сейм у Курській області. Російські Z-блогери пишуть, що через обвал мосту відрізано частину Глушківського району — понад 28 населених пунктів. Тепер евакуювати мешканців цих сіл можна лише водою.



Командувач ЗС Микола Олещук 18 серпня повідомив про знищення ще одного мосту на Курщині.