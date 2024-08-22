Аеродром «Маринівка» у Волгоградській області РФ атакували СБУ та ССО: уражені склади з авіабомбами та БК, вони детонують

СБУ разом із ССО України атакували військовий аеродром «Маринівка» у Волгоградській області, який армія РФ використовує для бомбардувань лінії фронту. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела.
На складах детонують авіабомби, боєкомплекти та паливно-мастильні матеріали. Над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму.
Ще кадри з аеродрому «Маринівка» у Волгоградській області, який атакували безпілотники— Новини Донбасу (@novostidnua) August 22, 2024
Триває вторинна детонація на складі авіаційного озброєнняhttps://t.co/A7gFa5Hr3P
На відео звучить нецензурна лайка! pic.twitter.com/sQQdoFql3C
Нагадаємо, що аеродром «Маринівка» вночі 22 серпня атакували безпілотники.
«Новини Донбасу» проаналізували цілі та ефективність нальотів українських дронів на військові аеродроми в Росії.
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