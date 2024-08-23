США надішлють Україні новий пакет військової допомоги на 125 млн доларів

Адміністрація президента США Джо Байдена направить Україні новий пакет військової допомоги на 125 млн. доларів. Офіційне оголошення може бути вже сьогодні, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України. Про це повідомляє Associated Press.
За словами офіційних осіб США, останній пакет допомоги включає:
Зазначається, що зброя надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєння, а це означає, що вона береться із запасів Пентагону і може бути доставлена швидше.
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