США надішлють Україні новий пакет військової допомоги на 125 млн доларів

Адміністрація президента США Джо Байдена направить Україні новий пакет військової допомоги на 125 млн. доларів. Офіційне оголошення може бути вже сьогодні, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України. Про це повідомляє Associated Press.

За словами офіційних осіб США, останній пакет допомоги включає:

ракети протиповітряної оборони;

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

боєприпаси для Javelin та ряд інших протитанкових ракет;

системи та обладнання для боротьби з безпілотниками;

засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);

артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;

транспортні засоби та інше обладнання.

Зазначається, що зброя надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєння, а це означає, що вона береться із запасів Пентагону і може бути доставлена швидше.