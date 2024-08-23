Индия уважает суверенитет и территориальную целостность Украины — Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна поддерживает достижение мира в Украине. Фото: ANI

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что Индия выступает за достижение мира в Украине дипломатическим путем с уважением к суверенитету и территориальной целостности государства. Об этом передает Интерфакс.



«Мы с полной уверенностью держались подальше от войны, но это никогда не означало, что мы были просто равнодушными наблюдателями. Мы никогда не были нейтральными, и у нас была сторона с самого первого дня — наша сторона была миром. Мы поддерживаем уважение суверенитета и территориальной целостности. Это имеет для нас первостепенное значение», — отметил он.



Моди отметил, что несколько дней назад был третий саммит «Голос Глобального юга», в котором приняли участие 120 стран, и, по его словам, «от имени этих стран Глобального юга приехал с посланием мира».



«Единственный способ решения проблем — это диалог и дипломатия, и, не теряя больше времени, мы должны двигаться в этом направлении. Обеим сторонам придется сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса», — уточнил премьер.



Глава индийского правительства добавил, что его страна его страна будет готова внести свой активный вклад достижение этой цели.



Ранее мы писали, что 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину с официальным визитом. Лидер встретился с президентом нашей страны Владимиром Зеленским.