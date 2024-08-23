Індія поважає суверенітет та територіальну цілісність України — Моді

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що країна підтримує досягнення миру в Україні. Фото: ANI

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив, що Індія виступає за досягнення миру в Україні дипломатичним шляхом з повагою до суверенітету та територіальної цілісності держави. Про це повідомляє Інтерфакс.



«Ми з упевненістю трималися подалі від війни, але це ніколи не означало, що ми були просто байдужими спостерігачами. Ми ніколи не були нейтральними, і в нас був бік з першого дня — наш бік був миром. Ми підтримуємо повагу суверенітету та територіальної цілісності. Це має для нас першорядне значення», — зазначив він.



Моді зазначив, що кілька днів тому був третій саміт «Голос Глобального півдня», у якому взяли участь 120 країн, та, за його словами, «від імені цих країн Глобального півдня приїхав з посланням світу».



«Єдиний спосіб вирішення проблем — це діалог і дипломатія, і, не гаючи більше часу, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обом сторонам доведеться сісти разом та шукати шляхи виходу з цієї кризи», — уточнив прем'єр.



Глава індійського уряду додав, що його країна його країна буде готова зробити свій активний внесок досягнення цієї мети.



Раніше ми писали, що 23 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України з офіційним візитом. Лідер зустрівся із президентом нашої країни Володимиром Зеленським.