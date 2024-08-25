Під російський обстріл у Краматорську потрапила польська журналістка та волонтер

У Краматорську також постраждала і польська журналістка та волонтер. Фото: Моніка Андрушевська

Внаслідок ракетного удару по Краматорську 24 серпня постраждала польська журналістка та волонтерка Моніка Андрушевська. Під час російського обстрілу вона перебувала у своїй машині. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.



Полячка розповіла, як їй удалося потрапити під обстріл.



«Моя перша особиста кров, пролита за Україну, — якраз у День незалежності. Після 10 років війни. Іскандер поряд зі мною. Він трохи порізав моє татуювання на правій руці, де в мене намальовані волошки, переплетені з колоски пшениці, невипадково у кольорах українського прапора. Щойно мені вручили премію «Stand with Ukraine Awards» у Варшаві. Символічно? У будь-якому випадку, це фотографія людини, яка просто проїжджає ввечері через Краматорськ, а інша ілюструє інтер'єр її машини. Так може виглядати будь-яка людина у будь-якій точці України, по якій росіяни вирішили вдарити ракетою», — написала вона.

Андрушевська зазначила, що й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російською армією.



«Ну, в моєму житті всяка артилерія била прямо біля мене та в мої машини, а з «Іскандера» ще не було. Що далі, ядерна бомба? Я допомагаю ЗСУ саме для того, щоб російські ракети не влучали в інших людей, які просто їдуть на машинах по своїй землі. Я підтримую Україну. Завжди», — резюмувала журналістка.



Раніше ми писали, що ввечері 24 серпня Росія атакувала готель у місті Краматорськ. Двоє журналістів зазнали травм.



Рятувальники розбирають завали зруйнованого готелю та шукають людину, яка в момент удару РФ знаходилася на другому поверсі.