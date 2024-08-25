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Покровський напрямок залишається найбільш напруженим: зафіксовано 17 штурмів

25 серпня 2024, 17:37

Покровський напрямок залишається найбільш напруженим: зафіксовано 17 штурмів

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції Сил оборони. Загалом від початку доби сталося 68 бойових зіткнень. Найбільше атак — на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація на фронті:

На Харківському напрямку відбулися три атаки поблизу Липців та Вовчанська, де зараз ще триває бій.

На Куп'янському напрямку росіяни провели сім атак у бік Петропавлівки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки та Сіньківки. Ще тривають три бойові зіткнення.

На Лиманському напрямі розпочиналося 13 боїв. Противник штурмував позиції ЗСУ неподалік Греківки, Дружелюбівки, Пролетарського, Первомайського, Новосадового, Торського та Невського.

На Сіверському напрямку українські захисники зупинили п'ять штурмів у Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку загарбницька армія наступала у бік Спірного, Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку загарбники атакували чотири рази, біля Торецька та Нелипівки. Усі штурми відбито.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 17 штурмових дій у районах семи різних населених пунктів. 11 із цих атак проходили біля Калинового та Новогродівки. Де, до того ж, ЗС РФ задіяли для ударів гелікоптери Ка-52.

На Курахівському напрямку загарбники 10 разів атакували поблизу Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямі загарбники тричі штурмували наші позиції біля Водяного.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти, залучаючи авіацію, завдали два авіаудари по районах Жереб'янок та Токарівки.

 Раніше ми писали, що українські прикордонники ліквідували зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10» та танк Т-62 на Краматорському напрямі Донецької області.

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