Остановлена оккупация Харьковщины, Сумщины и Черниговщины: Зеленский о результате Курской операции

Зеленский рассказал про Курскую операцию. Фото: кадр из видео

Благодаря Курской операции, которая началась в начале августа и продолжается сейчас, российские оккупанты не смогли оккупировать территории Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Об этом сообщил президент Украины на пресс-конференции во вторник, 27 августа.



«Очень важно, что узкий круг знал об этой (Курской) операции. Безусловно есть цели, которые я могу сказать. И безусловно есть цели, о которых я не могу сказать. Курская операция несколько вещей принесла. Прежде всего, оккупация Харьковщины остановлена. Мы имели информацию о создании буферной зоны на Харьковщине, а затем на севере, не знали конкретики, но понимали, что Сумщина, Черниговщина могут быть в планах», — рассказал он.



По его словам, разведки Украины и стран Запада информировали украинскую власть относительно возможного захвата территорий со стороны россиян.



«Курская операция решила вопрос не оккупации Сумщины и не оккупации Черниговщины. Мало того, разбила серьезную группировку, большое количество войск», — сказал он.