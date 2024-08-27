Зупинено окупацію Харківщини, Сумщини та Чернігівщини: Зеленський про результат Курської операції

Зеленський розповів про Курську операцію. Фото: скріншот

Завдяки Курській операції, яка розпочалася на початку серпня і триває нині, російські окупанти не змогли окупувати території Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Про це повідомив президент України на пресконцеренції у вівторок, 27 серпня.



«Дуже важливо, що вузьке коло знало про цю (Курську) операцію. Безумовно є цілі, які я можу сказати. І безумовно є цілі, про які я не можу сказати. Курська операція кілька речей принесла. Передусім, окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію щодо створення буферної зони на Харківщині, а потім на півночі, не знали конкретики, але розуміли, що Сумщина, Чернігівщина можуть бути в планах», — розповів він.



За його словами, розвідки України і країн Заходу інформували українську владу щодо можливого захоплення територій з боку росіян.



«Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини. Мало того, розбила серйозне угрупування, велику кількість військ», — сказав він.