Силы ПВО сбили 12 из 18 ударных БПЛА России

Украиским военным за ночь удалось сбить 12 из 18 ударных БПЛА типа Shahed-131/136, которыми атаковала Россия. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.



Отмечается, что ударные дроны были запущены из районов Приморско-Ахтарска и Курска в РФ.



Также войска РФ нанесли удар баллистической ракетой «Искандер-М» из Крыма.



«В результате противовоздушного боя сбито 12 ударных БпЛА Shahed-131/136, четыре — локально потеряны (упали самостоятельно)», — заявили Воздушные силы.



Для отбития атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы.



Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях.