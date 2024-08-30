Сили ППО збили 12 із 18 ударних БПЛА Росії

Українським військовим за ніч вдалося збити 12 із 18 ударних БПЛА типу Shahed-131/136, якими атакувала Росія. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Наголошується, що ударні дрони були запущені з районів Приморсько-Ахтарська та Курська в РФ.



Також війська РФ завдали удару балістичній ракеті «Іскандер-М» з Криму.



«В результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА Shahed-131/136, чотири — локально втрачені (впали самостійно)», — заявили Повітряні сили.



Для відбиття атаки залучалася авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи.



Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.