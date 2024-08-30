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Чотири енергоблоки українських атомних станцій виявилися знеструмленими внаслідок російської атаки 26 серпня

30 серпня 2024, 12:29

Чотири енергоблоки українських атомних станцій виявилися знеструмленими внаслідок російської атаки 26 серпня

Рівненська АЕС. Фото: Wikipedia Рівненська АЕС. Фото: Wikipedia

В результаті російської атаки 26 серпня 4 енергоблоки українських АЕС виявилися знеструмленими. Це слідує з листа української місії МАГАТЕ, який опублікував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Зазначається, що в результаті масштабного обстрілу на початку цього тижня від живлення відключилися 3 енергоблоки Рівненської АЕС та 1 енергоблок Південноукраїнської АЕС.

Росія «прагне порушити роботу атомних електростанцій країни, які забезпечують більшу частину української електроенергії», — наголошується у заяві місії.

Андрій Єрмак у свою чергу пише, що Путін «усвідомлено загрожує світові ядерною катастрофою».

У середині серпня «Росатом» повідомив, що по території Запорізької АЕС завдали удару за допомогою двох безпілотників. Після цього у МАГАТЕ заявили, що ситуація з ядерною безпекою на станції погіршується.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Україну, щоб провести переговори та оцінити розвиток подій на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомили у пресслужбі МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: МАГАТЕ

Це буде п'ятий візит Гроссі до ЗАЕС після того, як 1 вересня 2022 року він встановив постійну присутність МАГАТЕ на ЗАЕС для моніторингу.

Організація вважає, що ядерна безпека на ЗАЕС залишається нестабільною.

«МАГАТЕ діє оперативно та рішуче, коли виникають загрози ядерній безпеці. Наша присутність на місцях має надзвичайно важливе значення для стабілізації ситуації. Моє повідомлення протягом цієї трагічної війни було гучним і чітким: ядерної аварії слід уникати за всяку ціну, і на атомну електростанцію ніколи не можна нападати. Наслідки можуть бути катастрофічними і ніхто від цього не виграє», — сказав Гроссі.

Нагадаємо, раніше глава МАГАТЕ заявив, хоча Курська атомна станція працює в штатному режимі, «ситуація на ній серйозна» і існує «ризик ядерної аварії».

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