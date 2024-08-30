Дітей годувати нічим: на окупованій Донеччині не профінансували харчування у школах та дитсадках

На окупованій частині Донецької області у школах та дитячих садках нема чим годувати дітей, оскільки харчування не фінансується. Про це повідомив прокремлівський Телеграм-канал Mash на Донбасі.

Багато закладів дошкільної освіти закінчують працювати до 13:00. Батьки захопленого Маріуполя обурені – їм нема з ким залишити дітей, а їжу із собою давати заборонено, щоб «не отруїлися під офіційним наглядом». «Державного» пайка немає. Тільки де-не-де випікають по булочці на дитину.

У так званому «Міністерстві освіти ДНР» заявили, що наразі фінансові органи «ДНР» не ухвалили рішення щодо механізму фінансування дошкільних організацій.

«Міносвіти із зацікавленими органами виконавчої влади та адміністрацією голови «ДНР» здійснює роботу з виходу із ситуації», – заявили у фейковому відомстві.

Нагадаємо, що у так званій «ДНР» звільнили «міністра освіти» перед 1 вересня.