В Торецке пострадал человек, в Северске — поврежден жилой дом: полиция рассказала о последствиях атак за сутки

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

В Донецкой области за минувшие сутки, 1 сентября, погибли пять жителей, еще 11 — получили ранения. Всего было зафиксировано 2 246 обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Как отмечается, под удары россиян попали семь населенных пунктов, в частности, Константиновка, Курахово, Северск, Торецк, Петровка, Щербиновка и Яблоновка.



Ситуация в регионе:

По Курахово оккупанты нанесли комбинированный удар из РСЗО «Ураган» и ствольной артиллерии — убили 4 гражданских, еще 10 жителей получили ранения. Повреждены 5 многоквартирных и 2 частных дома, два авто.

Один человек погиб в Петровке в результате попадания авиабомбы «КАБ-250» с модулем УМПК.

В Торецке пострадал один человек.



В Северске поврежден многоквартирный дом, а в Яблоновке — 5 частных домов.



Ранее мы писали, что российские военные оккупировали Парасковиевку и продвинулись в селе Константиновка на Кураховском направлении в Донецкой области.