У Торецьку постраждала людина, у Сіверську — пошкоджено житловий будинок: поліція розповіла про наслідки атак за добу

На Донеччині за минулу добу, 1 вересня, загинули п'ять мешканців, ще 11 — отримали поранення. Усього було зафіксовано 2 246 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Як зазначається, під удари росіян потрапили сім населених пунктів, зокрема Костянтинівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, Петрівка, Щербинівка та Яблунівка.
Ситуація у регіоні:
По Кураховому окупанти завдали комбінованого удару з РСЗВ «Ураган» та ствольної артилерії — вбили 4 цивільних, ще 10 мешканців отримали поранення. Пошкоджено 5 багатоквартирних та 2 приватні будинки, два авто.
Одна людина загинула у Петрівці внаслідок влучення авіабомби «КАБ-250» з модулем УМПК.
У Торецьку постраждала одна людина.
У Сіверську пошкоджено багатоквартирний будинок, а в Яблонівці — 5 приватних будинків.
Раніше ми писали, що російські військові окупували Парасковіївку та просунулися у селі Костянтинівка на Курахівському напрямку на Донеччині.
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