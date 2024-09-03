ППО України збила вночі 27 ударних БпЛА «Шахед»

ППО України збила 27 «Шахедів». Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 3 вересня 2024 року російська армія завдала удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 з Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 35 ударними БпЛА «Shahed-131/136». Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.



«До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БпЛА "Shahed-131/136", шість – локаційно втрачені», - заявили в командуванні ЗС ЗСУ.



Ще два ворожі безпілотники полетіли у напрямку Бєлгородської області та окупованої Донеччини.



Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.



Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинули 38-річна жінка та її 8-річний син.