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ППО України збила вночі 27 ударних БпЛА «Шахед»

03 вересня 2024, 09:39

ППО України збила вночі 27 ударних БпЛА «Шахед»

ППО України збила 27 «Шахедів». Фото: ПС ЗСУ ППО України збила 27 «Шахедів». Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 3 вересня 2024 року російська армія завдала удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 з Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 35 ударними БпЛА «Shahed-131/136». Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БпЛА "Shahed-131/136", шість – локаційно втрачені», - заявили в командуванні ЗС ЗСУ.

Ще два ворожі безпілотники полетіли у напрямку Бєлгородської області та окупованої Донеччини.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинули 38-річна жінка та її 8-річний син.

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