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Пожар в национальном природном парке «Святые горы» на Донетчине тушат третьи сутки

03 сентября 2024, 10:57

Пожар в национальном природном парке «Святые горы» на Донетчине тушат третьи сутки

Третьи сутки тушат лесной пожар в природном парке «Святые горы». Фото: ГСЧС Третьи сутки тушат лесной пожар в природном парке «Святые горы». Фото: ГСЧС

В Донецкой области никак не могут потушить пожар в природном парке «Святые горы». Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«Уже третьи сутки продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на территории Национального природного парка «Святые горы», — говорится в сообщении.


От ГСЧС привлечено 122 спасателя и 32 единицы техники.

Напомним, что 1 сентября в Донецкой области на территории Национального природного парка «Святые горы» возник масштабный пожар, в результате чего огонь уничтожил 1500 га леса и перекинулся на жилые дома ближайших сел. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 1200 га.

По состоянию на 2 сентября не зафиксированы возгорания жилых домов вблизи Национального природного парка «Святые горы», где днем ранее возник масштабный лесной пожар.

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