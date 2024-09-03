Пожежу в національному природному парку «Святі гори» на Донеччині гасять третю добу

Третю добу гасять лісова пожежа в природному парку «Святі гори». Фото: ДСНС

На Донеччині ніяк не можуть загасити пожежу в природному парку «Святі гори». Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Вже третю добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі на території Національного природного парку «Святі гори», — йдеться у повідомленні.



Від ДСНС залучено 122 рятувальники та 32 одиниці техніки.



Нагадаємо, що 1 вересня у Донецькій області на території Національного природного парку «Святі гори» виникла масштабна пожежа, внаслідок чого вогонь знищив 1500 га лісу та перекинувся на житлові будинки найближчих сіл. Рятувальникам удалося локалізувати пожежу на площі 1200 га.



Станом на 2 вересня не зафіксовано займання житлових будинків поблизу Національного природного парку «Святі гори», де днем раніше виникла масштабна лісова пожежа.