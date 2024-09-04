Росіяни обстріляли дорогу на виїзді з Торецька: поранені люди, які намагалися залишити місто

4 вересня ЗС РФ завдали удару по одній з автодоріг на виїзді з міста Торецьк Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, внаслідок атаки отримали поранення двоє чоловіків 51 року та один 47-річний громадянин.

«На момент атаки вони перебували в автомобілі, намагаючись виїхати з міста. У них діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, а також акубаротравми», – розповіла Мєдвєдєва.

Нагадаємо, що 4 вересня російські окупанти обстріляли місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого поранення отримала пенсіонерка.