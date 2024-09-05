ВР назначили Стефанишину главой Минюста

Ольгу Стефанишину назначили главой Минюста. Фото: Ярослав Железняк

Верховная Рада Украины 5 сентября назначила Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министром юстиции Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.



За соответствующее решение проголосовали 253 депутата, воздержались – 22.



Рада 4 сентября поддержала увольнение с должности главы Минюста Дениса Малюськи, он возглавлял ведомство с 2019 года.



Как отмечается, народный депутат Алексей Гончаренко 4 сентября рассказывал, что Ольга Стефанишина возглавит Минюст и продолжит заниматься евроинтеграцией.



Справка



Ольга Стефанишина родилась 29 октября 1985 года в Одессе. В 2008 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (квалификация юриста-международника, переводчика с английского языка). Через 8 лет окончила Одесский национальный университет, получив квалификацию специалиста финансов и кредита. Владеет английским, украинским и русским языками.



В 2006-2007 гг. — частная юридическая практика.



В 2007-2010 гг. — специалист-руководитель отдела по вопросам юридического обеспечения европейской интеграции в Государственном департаменте по вопросам адаптации законодательства.



В 2010-2015 гг. — заместитель директора/директор в Департаменте международного права (Департамент европейской интеграции) в Министерстве юстиции Украины.



С марта 2017 по 2019 — директор Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров.



На внеочередных парламентских выборах 2019 Ольга Стефанишина баллотировалась в Верховную Раду по спискам партии Украинская стратегия Гройсмана под № 25, но в парламент не прошла.



С января 2020 по июнь 2020 г. — советник в Юридической фирме «Ильяшев и Партнеры».4 июня 2020 года Верховная Рада проголосовала за назначение Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по европейской интеграции.



4 сентября 2024 года Верховная Рада проголосовала за увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции.



5 сентября 2024 года Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министра юстиции.



Ранее мы писали, что 5 сентября Верховная Рада назначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел Украины. За его назначение проголосовали 258 нардепов, воздержались – 28.