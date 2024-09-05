ВР призначили Стефанішину главою Мін'юсту

Верховна Рада України 5 вересня призначила Ольгу Стефанішину віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністром юстиції України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.
За відповідне рішення проголосували 253 депутати, утрималися — 22.
Рада 4 вересня підтримала звільнення з посади голови Мін'юсту Дениса Малюськи, він очолював відомство з 2019 року.
Як зазначається, народний депутат Олексій Гончаренко 4 вересня розповідав, що Ольга Стефанішина очолить Мін'юст і продовжить займатися євроінтеграцією.
Довідка
Ольга Стефанішина народилася 29 жовтня 1985 року в Одесі. 2008 року закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка (кваліфікація юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови). Через 8 років закінчила Одеський національний університет, здобувши кваліфікацію спеціаліста фінансів та кредиту. Володіє англійською, українською та російською мовами.
У 2006-2007 рр. — Приватна юридична практика.
У 2007-2010 pp. — спеціаліст-керівник відділу з питань юридичного забезпечення європейської інтеграції у Державному департаменті з питань адаптації законодавства.
У 2010-2015 рр. — заступник директора/директор у Департаменті міжнародного права (Департамент європейської інтеграції) у Міністерстві юстиції України.
З березня 2017 по 2019 — директор Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.
На позачергових парламентських виборах 2019 року Ольга Стефанишина балотувалася до Верховної Ради за списками партії Українська стратегія Гройсмана за № 25, але до парламенту не пройшла.
З січня 2020 по червень 2020 р. — радник у Юридичній фірмі «Ілляшев та Партнери». 4 червня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ольги Стефанішиної віце-прем'єр-міністром з європейської інтеграції.
4 вересня 2024 року Верховна Рада проголосувала за звільнення Ольги Стефанішиної з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції.
5 вересня 2024 року Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністра юстиції.
Раніше ми писали, що 5 вересня Верховна Рада призначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ України. За призначення проголосували 258 нардепів, утрималися – 28.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях