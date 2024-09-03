Верещук и еще несколько министров подали заявления об отставке: Кабмин ждет «большая перезагрузка»

Кабинет министров Украины. Фото: КМУ

В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке от министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук. Об этом сообщил спикер ВРУ Руслан Стефанчук.

Также, по его словам, подобные заявления поступили от вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца.

Как отметил глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, на этой неделе Кабинет министров ждет «большая перезагрузка».

«Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменений. Завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра – день назначений. Окончательный список будет определен на заседании фракции 4 сентября», – рассказал Арахамия.

По информации нардепа Ярослава Железняка, Министерство юстиции присоединят к евроинтеграции, а Минреинтеграции к Минрегиону, которое возглавит нынешний заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба.

Александра Камышина, как утверждает Железняк, назначат замглавы ОП вместо сегодня уволенного Ростислава Шурмы.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Ольга Стефанишина возглавит Минюст и продолжит заниматься евроинтеграцией.

Напомним, что 2 сентября Владимир Кудрицкого уволили с должности главы «Укрэнерго».