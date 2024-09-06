Выезд из Покровска в направлении Днепра перекрыт: причина

В Покровске поврежден один из объектов дорожной инфраструктуры. Это произошло в результате атаки со стороны оккупационных войск РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской областной администрации.



В ведомстве отметили, что выезд из города по ул. Защитников Украины в направлении города Днепр перекрыт.



«Просим водителей учитывать эти обстоятельства при планировании эвакуационных маршрутов и во время передвижения по городу», — отметили в Покровской ГВА.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 5 сентября атаковали критическую инфраструктуру Покровска Донецкой области. В результате этого часть города остается без света.