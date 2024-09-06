Виїзд із Покровська у напрямку Дніпра перекрито: причина

У Покровську пошкоджено один з об'єктів дорожньої інфраструктури. Це сталося внаслідок атаки з боку окупаційних військ РФ. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської обласної адміністрації.



У відомстві зазначили, що виїзд із міста на вул. Захисників України у напрямку міста Дніпро перекрито.



«Просимо водіїв враховувати ці обставини при плануванні евакуаційних маршрутів та під час пересування містом», — зазначили у Покровській МВА.



Раніше ми писали, що російські окупанти 5 вересня атакували критичну інфраструктуру Покровська на Донеччині. Внаслідок цього частина міста залишається без світла.