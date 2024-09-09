Покровська громада частково знеструмлена

У Покровській громаді у понеділок, 9 вересня, запровадили аварійне відключення електроенергії. Частково знеструмлені міста Покровськ та Родинське. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Зазначається, що через надзвичайну подію, що сталася вчора (8 вересня) у Покровську, знеструмлено:



- східну частину міста (приватний сектор);



- вул. Покровська;



- пров. Каховський;



- вул. Степана Бандери;



- вул. Шосейна;



- р-н Динасового заводу;

- частково західна частина міста.



Крім того, у місті Родинське Покровської громади також частково немає світла.



Раніше ми писали, що російські військові 8 вересня двічі обстріляли Покровськ Донецької області . Внаслідок удару спалахнула пожежа, пошкоджено житлові будинки.