Покровська громада частково знеструмлена

У Покровській громаді у понеділок, 9 вересня, запровадили аварійне відключення електроенергії. Частково знеструмлені міста Покровськ та Родинське. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
Зазначається, що через надзвичайну подію, що сталася вчора (8 вересня) у Покровську, знеструмлено:
- східну частину міста (приватний сектор);
- вул. Покровська;
- пров. Каховський;
- вул. Степана Бандери;
- вул. Шосейна;
- р-н Динасового заводу;
- частково західна частина міста.
Крім того, у місті Родинське Покровської громади також частково немає світла.
Раніше ми писали, що російські військові 8 вересня двічі обстріляли Покровськ Донецької області . Внаслідок удару спалахнула пожежа, пошкоджено житлові будинки.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях