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Покровська громада частково знеструмлена

09 вересня 2024, 10:59

Покровська громада частково знеструмлена

У Покровській громаді у понеділок, 9 вересня, запровадили аварійне відключення електроенергії. Частково знеструмлені міста Покровськ та Родинське. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Зазначається, що через надзвичайну подію, що сталася вчора (8 вересня) у Покровську, знеструмлено:

- східну частину міста (приватний сектор);

- вул. Покровська;

- пров. Каховський;

- вул. Степана Бандери;

- вул. Шосейна;

- р-н Динасового заводу;

- частково західна частина міста.

Крім того, у місті Родинське Покровської громади також частково немає світла.

Раніше ми писали, що російські військові 8 вересня двічі обстріляли Покровськ Донецької області . Внаслідок удару спалахнула пожежа, пошкоджено житлові будинки.

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