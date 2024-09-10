Війська РФ почали бити по Краматорську авіабомбами

Російські військові почали атакувати Краматорськ авіабомбами. Це випливає зі зведення поліції Донецької області за минулу добу.
Зазначається, що Краматорськ російські сили атакували двома авіабомбами ФАБ-250 із модулями УМПК – є пошкодження на території промислового об'єкту.
У Краматорському районі двома аналогічними авіабомбами із модулями УМПК росіяни атакували Щурово. Там загинув мирний житель, ще один — поранений, пошкоджено 8 приватних будинків та 5 авто.
У Предтечиному ударом бомби ФАБ-250 з модулем УМПК пошкоджено 5 приватних будинків, йдеться у повідомленні поліції.
Нагадаємо, російські окупанти минулої доби, 9 вересня, атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок атак троє людей загинули, також відомо про п'ятьох поранених.
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