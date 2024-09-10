В Лимане остается более 4000 человек и один ребенок — ГВА

По состоянию на 9 сентября в Лимане Донецкой области остается 4131 человек, кроме того, продолжает жить один ребенок, хотя местные власти объявили о принудительной эвакуации. Об этом передает Суспільне Донбас.



Начальник Лиманской городской военной администрации Александр Журавлев отметил, что в Лиманской громаде проживает 8677 человек, из них — 234 ребенка.



«С момента принудительной эвакуации вывезли 381 ребенка. Сейчас остается один ребенок в городе Лиман. Последние семьи с детьми эвакуировались 1 и 2 сентября в более безопасные населенные пункты громады — Яровая, Новоселовка, Шандриголово», — отметил он.



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