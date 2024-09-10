У Лимані залишається понад 4000 осіб і одна дитина — МВА

Станом на 9 вересня у Лимані Донецької області залишається 4131 особа, крім того, продовжує жити одна дитина, хоча місцева влада оголосила про примусову евакуацію. Про це передає Суспільне Донбас.



Начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов зазначив, що в Лиманській громаді проживає 8677 осіб, з них 234 дитини.



«З моменту примусової евакуації вивезли 381 дитину. Наразі залишається одна дитина у місті Лиман. Останні сім'ї з дітьми евакуювалися 1 і 2 вересня до безпечніших населених пунктів громади — Ярова, Новоселівка, Шандриголове», — зазначив він.



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