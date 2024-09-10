В оккупированном Донецке мужчина ударил ножом «полицейского»: его задержали

Во временно оккупированном Донецке со стрельбой задержали мужчину, который ранил «полицейского». Об этом сообщило подконтрольное России «МВД ДНР».
Отмечается, что «сотрудники полиции» прибыли на вызов в один из домов, в котором находился вооруженный ножом мужчина.
«Он отказался выполнять требования сотрудников полиции и в ходе конфликта ударил одного из них ножом в плечо. В ответ сотрудники открыли огонь», — говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили, насколько тяжело ранен мужчина, но его все равно задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей лишение свободы вплоть до пожизненного.
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