За преступления против детей в Украине осужден 31 военный преступник — Генпрокуратура

В Украине расследуют 11 дел, которые касаются милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях. Как сообщили в Генпрокуратуре, 9 обвинительных актов направлено в суд, 4 человека осуждены.



«Детям выдают российские паспорта и заменяют данные, их "перевоспитывают" в духе российской пропаганды, затягивают в "Юнармию" и другие парамилитарные организации. Только в одном Крыму создано около 900 отрядов, в которые вовлечено более 29 000 детей. Согласно приказу министра образования России, несовершеннолетних членов "Юнармии" можно привлекать к боевым действиям против Украины, — сказал генеральный прокурор Андрей Костин.



По его словам, по фактам пропаганды и милитаризации детей расследуется 11 уголовных производств, 9 обвинительных актов направлено в суд, 4 человека осуждены.



Как сообщил Костин, с начала полномасштабного вторжения зарегистрировано около 4 тысяч уголовных производств по фактам преступлений против детей.



«Наибольшее количество — в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Они касаются, в том числе, фактов похищения и лишения свободы, принудительной депортации, сексуального насилия», — рассказал генпрокурор.



За военные преступления против детей 54 человека получили подозрения от украинских правоохранительных органов. В отношении 44 человек расследование завершено, дела переданы в суд. 31 военный преступник осужден.