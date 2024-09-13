Мобилизация «ДНР» в Донецке и разруха в Авдеевке — дайджест из оккупации ►

Как после недавних бомбардировок — так выглядят населенные пункты в Луганской области, захваченные два года назад. РФ их просто игнорирует. Донецкий военком требует от предприятий передать ему списки — кого еще можно забрать на фронт. Авдеевка не восстановлена, зато с российскими флагами повсюду. Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин якобы приехал в Красногоровку. Раненые военнослужащие полка из Чечни заявили об отправке на фронт до окончания лечения.



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