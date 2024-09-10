В окупованому Донецьку чоловік ударив ножем поліцейського: його затримано

У тимчасово окупованому Донецьку зі стріляниною затримали чоловіка, який поранив поліцейського. Про це повідомило підконтрольне Росії «МВД ДНР».
Зазначається, що «співробітники поліції» прибули на виклик до одного з будинків, у якому знаходився озброєний ножем чоловік.
«Він відмовився виконувати вимоги співробітників поліції і в ході конфлікту вдарив одного з них ножем у плече. У відповідь співробітники відкрили вогонь», — йдеться у повідомленні.
У відомстві не уточнили, наскільки важко поранено чоловіка, але його все одно затримали.
Порушено кримінальну справу за статтею, яка передбачає позбавлення волі аж до довічного.
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