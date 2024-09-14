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Главное за день: Украина вернул из плена «азовцев». Пожары на Луганщине

14 сентября 2024, 22:55

Главное за день: Украина вернул из плена «азовцев». Пожары на Луганщине

Общество

В Украине расследуют 11 дел, которые касаются милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях. Как сообщили в Генпрокуратуре, 9 обвинительных актов направлено в суд, 4 человека осуждены.

Украина вернула из российского плена 103 военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, пограничников и полицейских. Среди них 82 рядовых и сержантов, 21 офицер. Это военные, защищавшие Киевщину, Донецкую область, Луганщину, Запорожье, Харьковщину, Мариуполь и «Азовсталь». Среди них – 23 «азовца», они были в неволе больше двух лет. Это вторая часть обмена пленными, которая началась 13 сентября. Украинцев обменяли на 103 российских военных. Две трети из них — это срочники, захваченные в плен в Курской области.

На оккупированной Луганщины уже несколько дней возникают пожары из-за возгорания сухой травы. На территории Свердловского района группировка «ЛНР» с 12 сентября ввела режим чрезвычайной ситуации. За день в области потушили 75 пожаров. Значительный ущерб был нанесен Лутугинскому, Свердловскому и Краснодонскому районам.

Боевые действия

По данным Института изучения войны (ISW), украинские силы продвинулись вперед в Глушковском районе Курской области РФ. Аналитики указывают на то, что ВСУ недавно продвинулись к югу от Веселого.

Путепровод «Восточный» («Горбатый мост») в Покровске окончательно разрушен. Повторная российская атака произошла примерно в 22.20 13 сентября. «Горбатый мост» соединял южную и северную части города.

В группировке «ДНР» заявили, что пять человек, среди которых три сотрудника МЧС России, пострадали в ходе обстрелов на оккупированной Донетчине. Повреждены три жилых домостроения, а также автоцистерна МЧС России и два частных автомобиля в Никитовском районе Горловки.

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