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Главное за день: Удар по Харькову. Стратегия мира Зеленского

15 сентября 2024, 23:00

Главное за день: Удар по Харькову. Стратегия мира Зеленского

Политика

Президент Владимир Зеленский в ближайшие недели отправится в США, где представит свою стратегию мира президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

По данным издания Bild, речь идет как о требовании разрешить разместить западное оружие дальнего радиуса действия в глубине территории России, так и о готовности Украины согласиться на локальное прекращение огня на некоторых участках фронта — и тем самым на временную заморозку ситуации.

Общество

Год назад Покровск Донецкой области был в абсолютном тылу. В относительно тихий как для военного времени город прибывали переселенцы из прифронтовых на тот момент населенных пунктов. Многие из них оставались там, ведь в Покровске были коммуникации, работали магазины и банки, а дома не зияли сотнями дыр от российских ударов. За последние полгода ситуация развернулась на 180 градусов. Из тылового Покровск превратился в прифронтовой город, из которого выезжают люди, а сам он умирает. Насколько реально армии РФ захватить Покровск в ближайшей перспективе — читайте в статье «Новостей Донбасса».

Боевые действия

РФ ударила КАБами по многоэтажке в Харькове, пожар охватил четыре этажа, между 9 и 12 этажами — пожар и завалы. По состоянию на вечер 15 сентября известно об одном погибшем, 42 пострадали.  Среди пострадавших четверо детей, самому маленькому ребенку — один год.

Оккупанты дважды обстреляли Покровск, погибли два человека. Было попадание в хозяйственное здание вблизи одной из АЗС. Из-за удара по району Славянской теплоэлектростанции в Николаевке в ряде городов Донетчины отсутствует электроснабжение. В Константиновке ударами авиации разрушено помещение «Укрзалізниці», повреждена линия электросети ДТЭК.

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