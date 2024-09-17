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Россия посылает сирийцев в «мясные штурмы» на Луганщине: наемники «пропадают без вести»

17 сентября 2024, 11:20

Россия посылает сирийцев в «мясные штурмы» на Луганщине: наемники «пропадают без вести»

Сирийские наемники, которых РФ послала в «мясные штурмы» на Луганщине. Фото: ГУР Сирийские наемники, которых РФ послала в «мясные штурмы» на Луганщине. Фото: ГУР

Разрушенная войной Сирия стала одной из стран, где Россия активно вербует мужское население для ведения боевых действий в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.

Наемникам обещают российские паспорта и оплачиваемую работу, после которой немногие возвращаются назад.

Отношение россиян к сирийским наемникам иллюстрируют истории Мохаммеда Мансура и Вахида Мурсала Аль-Шибли. Они воевали против Украины в составе 488-го мотострелкового полка 114-й мотострелковой дивизии российской оккупационной армии – воинская часть 12721.

В июле Мансура в составе отряда из 14 сирийских наемников отправили в атаку вблизи города Сватово Луганской области. Их накрыли огнем украинские воины. Запрос на эвакуацию раненых российские захватчики отвергли и приказали сирийцам продолжить штурм. Получивший ранение Мансур не выполнил приказ и сбежал с поля боя. Остальные отряды наемников разбили – оккупанты оформили их как пропавших без вести.

15 сентября сирийские паблики написали о смерти своего гражданина во время войны против Украины – Вахид Мурсал Аль-Шибли получил российский паспорт и пошел штурмовать украинские позиции в Луганской области в составе отряда из семи наемников. Группу разбили, а Мурсал получил ранение и скончался из-за отсутствия эвакуации. Судьба других боевиков сирийского отряда неизвестна.

Напомним, что в июле ГУР атаковало российскую авиабазу «Кувейрес» в Сирии.

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