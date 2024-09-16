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Главное за день: Путин утвердил увеличение армии РФ. Под Угледаром уничтожена шахта

16 сентября 2024, 23:00

Главное за день: Путин утвердил увеличение армии РФ. Под Угледаром уничтожена шахта

Общество

В оккупированном Мариуполе установили бюст так называемого «героя ДНР» Владимира Фролова. Он принимал участие в осаде города. Оккупанта ликвидировали в марте 2022 года в бою на комбинате имени Ильича.

На оккупированной территории Луганской области продолжаются пожары. Общая площадь составила почти 3,5 тысячи гектар, уничтожено более 460 зданий, включая 37 жилых домов. Число погибших достигло 4 человек, еще четверо с ожогами доставлены в больницы. Из населенных пунктов Ольхово и Валуйское Станично-Луганского района эвакуировали жителей.

Российский президент Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на 180 тысяч. Своим указом он постановил, что теперь российская армия будет насчитывать 1,5 млн военнослужащих.

Боевые действия

Несмотря на непростую ситуацию, связанную с операцией ВСУ в Курской области, Владимир Путин не счел нужным вывести свои наиболее подготовленные штурмовые силы из Донецкой области. Но это придется сделать, чтобы попытаться добиться успеха, пишет британское издание Financial Times.

По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись возле города Угледар Донецкой области. А также вблизи сел Катериновка и Водяное на Донетчине и Колесниковка в Харьковской области.

Из-за обстрела Лимана в ночь на 15 сентября, загорелся лес. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился в глубину леса на сотни метров. По состоянию на 09:00 16 сентября огонь прошел около 240 га леса. Тушение пожара продолжается.

В результате атаки «Шахедов» на Киевскую область одна женщина была ранена. Повреждено пять частных домов и пять автомобилей.

Военная разведка Украины заявила об убийстве российского корреспондента ГТРК «Белгород» Александра Коробова. Однако телеканал утверждает, что мужчина жив и находится в больнице.

Войска РФ взорвали 115-метровый копер шахты «Южнодонбасская № 3» возле Угледара Донецкой области. Z-канал «Воин DV» утверждает, что копер был заминирован украинскими военнослужащими при отходе. По его словам, конструкцию решили подорвать российские военные, потому что «разминировать все это не было возможности».

Утром российский Белгород проснулся от взрывов. В результате атаки ранены 8 человек, одна из пострадавших — в тяжелом состоянии. Из-за пожара от обстрелов сгорели 15 автомобилей и один частный дом, повреждена 21 многоэтажка и газопровод.

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